По ее мнению, Украина добьется очень больших успехов.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд озвучила собственный прогноз на ход событий в 2024 году.

Как пишет РБК-Украина, она отметила, что российского президента Владимира Путина ждут сюрпризы на поле боя в Украине. По ее мнению, Украина добьется очень больших успехов.

"Я должна сказать, что я покидаю сегодня Киев с большой уверенностью в единстве и решимости украинского народа относительно 2024 года. Я также уверена, что несмотря на то, что Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя. И Украина добьется очень больших успехов", - сказала заместитель государственного секретаря США.

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Война в Украине - прогнозы

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов предположил, что атаки на российскую инфраструктуру могут усилиться. Отказавшись признать причастность Украины к атакам дронов в России, он заявил, что такие операции "вполне возможны".

По меньшей мере 315 тысяч российских оккупантов были ранены или убиты в ходе войны в Украине. Об этом в своей колонке для журнала Foreign Affairs сообщил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. По его словам, война президента государства-агрессора Владимира Путина уже стала провалом России на многих уровнях.

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