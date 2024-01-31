Отказавшись признать причастность Украины к атакам дронов в России, он заявил, что такие операции "вполне возможны".

По оценкам начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, на оккупированных украинских территориях находится более полумиллиона российских военнослужащих, но он не видит большого потенциала для передвижения на линии фронта в краткосрочной перспективе.

В интервью CNN он предположил, что атаки на российскую инфраструктуру могут усилиться. Отказавшись признать причастность Украины к атакам дронов в России, он заявил, что такие операции "вполне возможны".

"Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что в этот план включены все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", - сказал он.

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Теперь российские граждане, по его словам, наконец-то "видят реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания фабрик и заводов и так далее. Это все выгодно" - добавил Буданов.

Атаки на российскую инфраструктуру - детали

В ночь на 31 января на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге упал дрон. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что россияне пытались сбить украинский БПЛА из комплекса С-400 – самой мощной системы ПВО, которая есть в арсенале врага. Однако дрон все равно упал на территории Невского НПЗ.

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