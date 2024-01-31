По оценкам начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, на оккупированных украинских территориях находится более полумиллиона российских военнослужащих, но он не видит большого потенциала для передвижения на линии фронта в краткосрочной перспективе.
В интервью CNN он предположил, что атаки на российскую инфраструктуру могут усилиться. Отказавшись признать причастность Украины к атакам дронов в России, он заявил, что такие операции "вполне возможны".
"Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что в этот план включены все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", - сказал он.
Теперь российские граждане, по его словам, наконец-то "видят реальную картину войны".
"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания фабрик и заводов и так далее. Это все выгодно" - добавил Буданов.
Атаки на российскую инфраструктуру - детали
В ночь на 31 января на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге упал дрон. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.
Отмечается, что россияне пытались сбить украинский БПЛА из комплекса С-400 – самой мощной системы ПВО, которая есть в арсенале врага. Однако дрон все равно упал на территории Невского НПЗ.