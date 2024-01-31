По словам Уильяма Бернса, война президента государства-агрессора Владимира Путина уже стала провалом РФ на многих уровнях.

По меньшей мере 315 тысяч российских оккупантов были ранены или убиты в ходе войны в Украине. Об этом в своей колонке для журнала Foreign Affairs сообщил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

По его словам, война президента государства-агрессора Владимира Путина уже стала провалом России на многих уровнях.

"Его первоначальная цель захватить Киев и подчинить себе Украину оказалась глупой и иллюзорной. Его армия понесла огромные потери. По меньшей мере 315 тысяч российских солдат были убиты или ранены, две трети довоенных российских танков были уничтожены, а расхваленная десятилетиями программа Путина по военной модернизации была осквернена", - заявил Бернс.

Он подчеркнул, что все это - прямой результат доблести и мастерства украинских воинов, подкрепленный поддержкой Запада.

"Между тем российская экономика терпит долгосрочные неудачи, и страна обречена на судьбу экономического вассала Китая. Раздутые амбиции Путина также имели противоположный результат: они побудили НАТО расширяться и усиливаться", - резюмировал директор ЦРУ.

Война в Украине глазами ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс назвал главную задачу Украины на 2024 год. Он отметил, что для Соединенных Штатов выход из войны и прекращение помощи Украине стало бы автоголом исторического масштаба. При этом, по его словам, зацикленность Путина на контроле над Украиной и ее выбором не стоит недооценивать, ведь он считает, что без этого контроля РФ "не может быть великой державой, а он не может быть великим российским лидером".

В то же время глава ЦРУ считает, что репрессивная хватка Путина вряд ли ослабнет в ближайшее время, однако война в Украине постепенно разъедает его власть. По мнению Бернса, 2024 год будет тяжелым для фронта, а также станет испытанием на прочность, "последствия которого выйдут далеко за пределы героической борьбы страны за свободу и независимость". В то же время настоящим ключом к успеху он называет сохранение помощи Украины от Запада.

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