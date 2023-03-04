Начинать наступление лучше тогда, когда погода сухая, считает Роман Свитан.

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан считает, что после Пасхи будет деоккупация украинских территорий.

"Я думаю, что к концу марта, в апреле уже начнутся наши контрнаступательные действия. Скорее всего даже лучше их начинать, наверное, после середины апреля. Это привязываться к Пасхе надо. Пасха как-то отрезает определенный период холодов и слякоть и включается сухой период, именно весенний. То есть Пасха у нас где-то в районе 16-го апреля, а вот в зависимости от погоды во второй декаде апреля может быть наше контрнаступление", - говорит эксперт.

Полковник также подчеркнул, что начинать наступление лучше, когда погода сухая, ведь чернозем на Донбассе таков, что "танк может по самую башню оказаться в грязи". То же касается и приазовских степей.

"Оптимальный вариант - это все-таки начинать по сухой погоде. Пока земля не высохнет, лучше продолжать уничтожать врага в режиме активной обороны. Собственно, мы так и делаем", - добавил Свитан.

Украинское контрнаступление 2023 года – что известно

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Весной 2023 года, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, состоится решающее сражение в украинско-российской войне.

В Украину уже прибыли западные танки, которые станут важной частью контрнаступления ВСУ.