Основным аспектом плана Путина было не позже, чем на третьи сутки захватить админздания Киева, не позднее, чем на десятые сутки завершить активную военную фазу.

У президента РФ Владимира Путина были другие, более реалистичные варианты действий в отношении Украины, но он выбрал совершенно нелепый вариант открытой агрессии.

Об этом глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал в интервью "Украинской правде".

"У него было несколько вариантов, как это все реализовывать. Я вам говорю как представитель разведки: у него были в принципе абсолютно реалистичные варианты, которые могли достаточно плохо для нас закончиться в довольно короткой перспективе. И был совершенно нелепый, как говорится, животный вариант – открытая агрессия. Были люди, которые Путину даже говорили, что вариант открытой агрессии всегда существует, но это не лучший вариант. Вот по хорошей русской традиции, из всех хороших и плохих вариантов русский царь всегда выберет худший. Вот он сделал то же самое... Из всех вариантов – а там были неплохо спланированные варианты проведения подобной операции - Путин выбрал самый тупой и жестокий вариант",- заявил он.

Основным аспектом плана Путина было не позже, чем на третьи сутки захватить админздания Киева, не позднее, чем на десятые сутки завершить активную военную фазу, то есть полностью уничтожить любое сопротивление на территории до реки Днепр.

"А дальше это уже его меньше интересовало, он понимал, что сопротивления там не будет и просто автоматически все закончится. Должен был быть новый руководитель Украины, абсолютно подконтрольный России, который вел бы политику, которая удовлетворяла бы Путина", - добавил Буданов.

По его данным, беглеца Виктора Януковича хотели как-то использовать для легитимизации процессов, как члена временного правительства.

"Глупые мысли у людей в голове иногда бывают. Они почему-то верили, что на Януковича будут смотреть лучше, чем на кого-то другого... Это все готовилось, что он якобы легитимен. Это же его фраза "Я легитимный". Переходное правительство, член переходного правительства", - добавил Буданов.

Ранее Буданов заявил, что финальное решение о полномасштабном вторжении в Украину российский президент Владимир Путин принял примерно за 13 часов до его начала.

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