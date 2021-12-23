Президент России утверждает, что это Украина сейчас готовит некую "военную операцию", а РФ должна "думать о своей безопасности".

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в 2014 году лично уговаривал пятого президента Украины Петра Порошенко не начинать "военную операцию" на Донбассе.

Соответствующее заявление Путин сделал в ходе своей пресс-конференции 23 декабря, трансляция которой ведется на Youtube.

"Я лично в 2014 году уговаривал Порошенко: "Только не военная операция". "Да-да" – и начал", – заявил Путин.

Кроме того, он обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений по Донбассу и припомнил принятие закона о коренных народах: "Объявили русских, проживающих на этих территориях, некоренным народом. Потом выдавливают русских с исторической территории".

Читайте такжеЗеленский выдвинул требования по ситуации на ДонбассеТакже Путин заявил, что это Украина сейчас готовит некую "военную операцию": "Мы же должны думать о перспективах своей безопасности на ближайшее время. Ждать, когда долбанут? Это серьезный вопрос".

Ранее Владимир Путин заявил, что "Украина – это государство у порога России", а "Кремлю больше некуда отступать".

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