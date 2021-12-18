США готовы обсудить с Россией их требования о "гарантиях безопасности".

По последней оценке правительства США, президент России Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты готовы к диалогу с Россией по поводу ее требований безопасности.

"Мы собираемся обсудить наши опасения", - сказал Салливан.

Читайте такжеУкраина полностью потеряна для России как союзник - КремльОн подчеркнул, что Путин сосредоточил десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной.

"Текущая оценка правительства США такова, что он еще не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели в этом отношении нет", - сказал он.

Салливан отметил, что, согласно обоснованной оценке американского разведсообщества, российское правительство всерьез рассматривает возможность агрессии против Украины.

Возможная эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Людмила Жерновская