По мнению Путина, России "некуда отступать".

Президент России Владимир Путин заявил, что " Украина - это государство у порога России. По его мнению "Кремлю больше некуда отступать".

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Путин отметил, что якобы "США, что хотят, то и делают". В то же время Россия отступать не будет, потому что "некуда".

Читайте такжеАмериканцам посоветовали не ездить в Украину из-за угрозы со стороны РФ"(США - УНИАН) что хотят, то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать", - сказал Путин.

Напомним, на прошлой неделе Россия провела свои "красные линии" для НАТО и США. Они включают требования к Альянсу отказать Украине в членстве, брать у Москвы согласие на размещение войск в бывших коммунистических странах Европы и избегать развертывания военных сил или учений в ближайшем будущем в странах, граничащих с РФ.

Как сообщал УНИАН, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время визита в Литву заявила, что Российская Федерация не может "диктовать" странам НАТО, что им делать в контексте региональной безопасности. "Мы должны говорить друг с другом, а это значит обсуждать предложения, которые выдвинула Россия. Это правильно и важно. Впрочем, не может быть так, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать", - отметила Ламбрехт.

Россия против движения Украины в НАТО

Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. Он заявил, что потребует от Альянса гарантии невступления Украины в Альянс.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красные линии" относительно возможного членства Украины в Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск в Украине.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

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