В Кремле продолжают преследовать свои максималистские цели войны.

Российское руководство усиливает риторику относительно якобы "разделения" Украины, чтобы таким образом нормализовать эту тему среди западных политиков.

Как сообщает ISW, экс-президент и нынешний заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев писал, что планы европейцев построить железнодорожную линию из Испании во Львов являются признаком того, что Европа якобы начала считать этот город "новой столицей" Украины.

"Его заявление способствует российской информационной операции, которая ошибочно изображает Украину как искусственно созданное государство, предположительно, в попытке уменьшить военную поддержку со стороны Запада и нормализовать западные дискуссии, подталкивающие Киев уступить большую часть своей территории и людей России как законный способ положить конец войне", — пояснили аналитики.

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По их словам, недавно президент РФ Владимир Путин и другие российские чиновники снова начали говорить о том, что полномасштабное вторжение в Украину якобы исторически оправданное завоевание. Кроме того, в Кремле предложили оставить "Украину" в пределах Львовской области. В ISW отмечают, что Путин продолжает преследовать свои максималистские цели.

При этом российские ультранационалисты поддерживают такую позицию главы Кремля. Так, замглавы Главного управления так называемой Росгвардии "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что перемирие между Украиной и РФ не приведет к миру. Этого можно достичь якобы только через войну и победу одной из сторон. Также он призвал Москву выделить на войну больше ресурсов.

Война в Украине - цели Путина

Как ранее сообщали в ISW, Путин и многие кремлевские чиновники глубоко внедрили в российское сознание идеи о том, что у Украины нет идентичности и оснований для существования как независимого государства. Более того, он сделал эти аргументы частью своей президентской предвыборной кампании 2024 года.

В Newsweek предполагают, что РФ не остановится, даже если Путин умрет, а война может продолжаться до 2025 года

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