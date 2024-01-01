Аналитики рассказали, что уже сейчас делает Путин для того, чтобы его политика в отношении Украины сохранилась на десятилетия.

Президент РФ Владимир Путин и многие кремлевские чиновники глубоко внедрили в российское сознание идеи о том, что у Украины нет идентичности и оснований для существования в качестве независимого государства.

Об этом говорится в итоговом отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что в РФ считают, что любое украинское правительство, которое не подчиняется Кремлю, является пешкой Запада и угрозой для РФ; что украинские противники российского правления являются нацистами, которые хотят геноцида русских в Украине; и что у РФ есть юридическое, моральное и религиозное обязательство искоренить эти надуманные угрозы и вернуть Украине ее законное место как исторически русской земли.

В Институте отметили, что Путин сделал эти аргументы частью своей президентской предвыборной кампании 2024 года.

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Их даже включают в учебные программы по всей РФ и оккупированной территории Украины. "Рупоры Кремля говорят с российской аудиторией в один голос в этом духе. Путин обучает россиян выполнять задачу по подчинению Украины, и это обучение не прекратится и не исчезнет после достижения соглашения о прекращении огня. Фактически, он будет формировать мысли и политику своих преемников на годы или десятилетия", - считают эксперты.

Таким образом, как считают в Институте, задача, стоящая перед Украиной и Западом, состоит в том, чтобы после окончания войны быть готовыми противостоять РФ, которая полна решимости достичь своих первоначальных целей, которые подкреплены желанием отомстить за свои неудачи в ходе войны.

В ISW отметили, что ущерб, который война наносит российской армии, помогает снизить риски быстрого возобновления Россией, но этот эффект носит временный характер, и его продолжительность во многом зависит от того, насколько Путин привержен быстрому восстановлению военного потенциала РФ. Таким образом, граница между Россией и Украиной, к сожалению, станет границей потенциально неминуемого конфликта в неопределенном будущем.

Другие новости о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский в новогодней речи отметил стойкость своего народа во времена войны, в то время как российский лидер Владимир Путин подчеркнул единство своей страны в кратком послании, и о войне упомянул лишь вскользь, пишет Reuters, анализируя новогодние послания двух глав государств.

"Главный итог года, его главное достижение: Украина стала сильнее", - сказал Зеленский в телевизионном обращении, которое перемежалось кадрами атакованных городов и встречами с лидерами западных союзников Киева.

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