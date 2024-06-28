Россияне окончательно теряют интерес к быстрой смерти на войне.

Военные блоггеры и рядовые солдаты все чаще публикуют подробные видео ужасающих условий на фронте. Кадровые изменения в Министерстве обороны России также намекают на официальное признание того, что что-то идет не совсем так, как утверждает кремлевская пропаганда. Роб этом пишет издание The Hill.

Одним из самых убедительных свидетельств недовольства россиян войной является рекламный щит, который совсем недавно появился в Санкт-Петербурге. "В Городе-герое есть свои герои", - говорится в рекламе. Людям предлагают записаться в армию и получить колоссальную выплату в 1,3 миллиона рублей, что эквивалентно годовому заработку среднего россиянина.

"Но что особенно важно в этом предложении, так это то, что рекламный щит появился во втором городе России, который, как и Москва, по большей части избавлен от гробов и протезов", - анализирует издание.

Видео дня

Ужасы войны в подавляющем большинстве сконцентрированы в бедных провинциях России, где 1,3 миллиона рублей составляют зарплату за несколько лет. Это свидетельствует о том, что Кремль отчаянно нуждается в рекрутах.

Еще важнее то, что два года назад россиянам предлагали за регистрацию 200 000 рублей. Цена новобранца выросла на 650 процентов! Даже с учетом инфляции это огромный рост, свидетельствующий о том, что спрос на солдат высок, а предложение низкое.

"Другими словами, россияне все больше не хотят служить. Учитывая более 535 000 убитых и раненых и более 1000 ежедневных жертв, россиянам пора осознать, что режим использует их как пушечное мясо", пишет The Hill.

Такая смена настроений, по данным издания, сулит плохие новости режиму и самому Путину. Их рабочее предположение заключалось в том, что русские обожают наказания; что они слепо пойдут на смерть, как овцы на заклание. Энтузиазм по поводу войны, был высоким в течение нескольких месяцев после вторжения, но он ослаб после унизительного ухода России из Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей несколько месяцев спустя.

С середины 2023 года фронт почти не двигался ни в одном направлении, а потери россиян увеличились почти вдвое: примерно с 600–800 человек в день до как минимум 1200–1400 человек. Путин, как пишет здание, рад обменять жизни россиян на несколько квадратных миль украинской земли. Однако россияне, похоже, наконец-то просыпаются и выражают свое несогласие с бессмысленной смертью.

Путин и его товарищи оказались в безвыходной ситуации. Если они прекратят мобилизацию, то не смогут победить Украину. Но если они насильственно мобилизуют солдат, то усилят стимулы к дезертирству.

"Мы не знаем, когда наступит переломный момент для рационального бегства, но мы можем сделать два предположения", - пишет издание.

Во-первых, чем дольше будет продолжаться война, тем вероятнее, что россияне откажутся воевать. Поскольку приток добровольцев иссякает, а насильственная мобилизация оказывается контрпродуктивной, условия для перегруженных солдат фронта станут невыносимыми. Время точно не на стороне Путина.

И во-вторых, если Россия потерпит крупное поражение, солдаты, скорее всего, спасут свои шкуры, покинув корабль. Такое поражение может быть чем угодно: от украинского марша на Москву (крайне маловероятно) до очередного насильственного вывода войск с части оккупированной территории (вполне вероятно). Потеря всего или части Крыма была бы особенно деморализующей.

"Мораль для Украины и ее союзников проста: держитесь. Россияне, от которых ждут смерти, отказываются умирать", - резюмирует The Hill.

Потери России в Украине - последние данные

По состоянию на 28 июня потери личного состава оккупантов составили около 540490 человек. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1170 захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: