При этом его страна будет иметь миллиардный дефицит бюджета на 2024 год.

Российский президент Владимир Путин подписал бюджет РФ на 2024 год, который значительно увеличивает федеральные расходы, в частности, включает рекордный уровень расходов на оборону.

Как сообщают аналитики ISW в отчете, в документе указывается, что в следующем году расходы страны-агрессора составят 412,5 млрд долларов, а дефицит бюджета - 9,5 млрд долларов.

Власти РФ планируют потратить на оборону и правоохранителей около 157,5 млрд долларов - это 39% всех расходов федерального правительства.

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По словам аналитиков, в этом году Минфин России выделял на оборону 72,1 млрд долларов, но это не точно, поскольку значительная часть российского федерального бюджета засекречена. Однако даже в этих условиях, более трети федерального бюджета будет направлена на оборону, что является рекордным уровнем российских оборонных расходов. При этом федеральный бюджет не покрывает всех расходов на армию и силовиков. По данным экспертов, часть финансовой нагрузки возлагается на региональные бюджеты и частные бизнес-структуры.

В ISW считают, что Кремль планирует направить большую часть своих федеральных бюджетных средств, выделенных на оборону для поддержки вторжения в Украину.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Генштаб, за прошедшие сутки российские оккупанты штурмовали украинские позиции, но украинские воины отбивали вражеские атаки. Также отмечается, что наши воины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Недавно стало известно, что РФ через фирмы-прокладки получает спутниковые снимки Украины

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