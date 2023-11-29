Выборы в США должны состояться в ноябре 2024 года.

Российский диктатор Владимир Путин не пойдет на мир в Украине до результатов выборов в США, которые должны состояться в ноябре 2024 года.

Как пишет Reuters, такое заявление на условиях анонимности сделал на брифинге для журналистов после встречи министров иностранных дел стран НАТО высокопоставленный чиновник Государственного департамента США. Эти слова прозвучали на фоне опасений, о том, что поддержка Украины со стороны Запада может измениться в случае потенциального избрания президентом США Дональда Трампа.

Американский чиновник отметил, что мирное соглашение между Украиной и РФ в следующем году маловероятно.

Видео дня

"Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или конструктивный мир до того, как увидит результат наших выборов", – заявил он.

Когда ему задали уточняющий вопрос о том, высказывал ли он личное мнение или позицию правительства США, чиновник Госдепа добавил, что это "широко распространенное мнение". По его словам, в этом контексте все союзники по НАТО выразили на встрече решительную поддержку Украине.

Война в Украине: прогнозы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прогнозирует, что Россия усилит атаки по объектам инфраструктуры Украины. В этой связи он отметил важность того, чтобы страны-члены Альянса и в дальнейшем поддерживали Киев.

Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев заявил, что сокращение помощи Украине значительно подорвет обороноспособность армии, тогда как Россия продолжает производить вооружение для ведения войны. Он отметил, что технологии всегда имеют преимущество, поэтому западная помощь чрезвычайно важна.

Если же Россия продолжит производство оружия и будет совершенствовать свои технологии, война снова может выйти за пределы востока и юга Украины, считает Наев.

Вас также могут заинтересовать новости: