Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Россия нашла "легкий" способ, как на регулярной основе получать спутниковые снимки территорий Украины не только через компании-прокладки, но и подкупая деньгами более крупных игроков рынка в обход международным санкциями.

Как выяснилось, страна-агрессор использует "однодневные" компании - подставные фирмы, которые весьма сложно привлечь к какой-либо ответственности за передачу информации об Украине. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, Россия вывела соответствующее сотрудничество на "системный уровень". Оно касается не только войны с Украиной. Посредством аналогичных сделок Россия также покупала через третьи лица (в данном случае Иран) данные для террористов ХАМАС, указывает эксперт.

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"2022 регулярно поступает информация относительно активности связанных с Россией контор, чаще однодневок, но не всегда, скупающих спутниковые снимки", - заявил Коваленко.

Помимо компаний-однодневок, часто на деньги России ведутся вполне легальные крупные зарегистрированные фирмы, действующие под "крылом" западного законодательства. "В общем, вопрос к партнёрам весьма и весьма недвусмысленный. Подходит к концу 2023-й год...", - резюмировал военно-политический обозреватель.

РФ заявила, что Украина "напала" на ее спутник

В апреле 2023 года МИД России обвинил Украину в "нападении" на свой спутник. В РФ заявили, что зафиксировали "попытки воздействия" на технику и нашли виноватых в "киевской режиме" и Западе.

Тогда российские дипломаты отличился особо красноречивой фразой, назвав "диверсии" против себя "запредельным нарушением международного права". При этом никаких уточнений о том, какие именно действия предпринимались против российских спутников, Россия не привела в пример.

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