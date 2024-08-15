Путин явно встревожен, полагает бывший премьер Швеции.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и на политической арене наступление украинских сил в Курской области "кардинально изменило ход конфликта".

Курская операция украинцев наглядно показала значительную слабость российской пограничной обороны, вызвала путаницу в цепочке вражеского командования и доказала талант Украины действовать неожиданно, говорится в материале бывшего премьер-министра Швеции, сопредседателя Европейского совета по международным отношениям Карла Бильдта на Foreignpolicy.

"После очевидного провала широко разрекламированного контрнаступления Украины в 2023 году президент России Владимир Путин упорно трудился, чтобы убедить Украину и весь мир, что это только вопрос времени, когда российский паровой каток неизбежно сомнет Украину в подчинение, - село за селом. Путин рассчитал, что если достаточно людей поверят в эту историю, Украина в конечном итоге будет вынуждена сдаться и быть поглощенной, частично или полностью, его большой Россией", - отметил автор.

Видео дня

Бывший чиновник добавил, что стратегия главаря РФ имела определенный успех. "Попытка российских военных провести крупное наступление в Харьковской области несколько месяцев назад вскоре провалилась. Российские силы все еще не кажутся способными на такие усилия против укрепившихся защитников. Но в течение лета войска Путина добивались постепенных успехов вдоль линии фронта Донбасса ценой огромных потерь в российских жизнях и технике", - подчеркнул бывший чиновник.

По его мнению, "ни одно из этих достижений не имело серьезного военного значения, но их было достаточно, чтобы придать хоть каплю правдоподобия рассказу Путина о постепенном стирании украинской обороны".

Бильдт отметил, что потом, "как гром среди ясного неба", началось наступление украинцев в Курской области, "разрушая то, что пытался построить Путин". "Российский лидер явно встревожен. Во время серии спешно созванных совещаний с его Советом безопасности и другими советниками он пытался преуменьшить успехи Украины, называя их "провокацией", убеждая губернаторов регионов не упоминать о размерах контролируемой Украиной территории, строго глядя на своих военных командиров и пытаясь казаться равнодушным к внезапному повороту событий", - написал эксперт.

Экс-премьер Швеции обратил внимание на то, что у диктатора "иногда искаженное представление о реальности". "Но он, безусловно, понимает, что если его войска не выгонят украинцев обратно за границу в ближайшее время, это станет смертельным ударом по нарративу и политической линии, которые он тщательно - и с большими затратами - пытался выстроить с прошлого лета", - поделился мнением бывший глава шведского правительства.

Интересные новости России насчет войны - сегодня это стоит знать

Украинские воины в начале августа начали наступать в Курской области. В четверг, 15 августа, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что под контроль взяты 82 населенных пункта и 1 тысяча 150 квадратных километров вражеской территории. Кроме того, стало известно, что украинцы на Курщине создали военную комендатуру, и ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Глава аналитического центра Карнеги-Россия-Евразия Александр Габуев назвал операцию наших войск на российской территории унижением для Владимира Путина. По его мнению, действия украинцев не будут иметь долгосрочные последствия для пребывания диктатора у власти в РФ, если только ситуация не станет хуже.

Вас также могут заинтересовать новости: