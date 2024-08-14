В России август исторически является месяцем катастроф и потрясений.

Дерзкое вторжение ВСУ в Курскую область России в Украине называют смертельным ударом по долгому правлению Путина. Об этом пишет The Times, напоминая о затонувшей российской атомной подлодке "Курск" ровно 24 года назад - в первый год нахождения диктатора у власти.

Отмечается, что операция Украины в РФ сделало Путина первым российским лидером со времен Второй мировой войны, уступившим территорию иностранной армии.

"Время начала украинского наступления также является зловещим для Путина. В России август исторически является месяцем катастроф и потрясений, начиная с неудавшегося в 1991 году переворота против Михаила Горбачева, совершенного сторонниками жесткой линии КГБ. С тех пор, помимо катастрофы подводной лодки "Курск", август стал месяцем крупных террористических атак, стихийных бедствий и разрушительного финансового кризиса. Поскольку до конца осталось более двух недель, Путин, должно быть, задается вопросом, не станет ли он очередной жертвой августовского проклятия", - говорится в статье. Видео дня

Однако, утверждается, что, по мнению отдельных аналитиков, россияне могут посчитать, что "Путин был прав, когда утверждал, что война необходима для предотвращения превентивного нападения Киева и его союзников по НАТО".

Как сказал глава аналитического центра Карнеги-Россия-Евразия Александр Габуев, хотя украинское вторжение является унижением для Путина, маловероятно, что оно будет иметь какие-либо долгосрочные последствия для пребывания его у власти, если только ситуация не ухудшится.

Вместе с тем, в публикации указывается, что, если Украина сможет захватить Курскую область, она, скорее всего, попытается обменять часть захваченных земель на территории, находящиеся под контролем России.

Однако, Путин, похоже, не расположен к дискуссиям с Киевом. К тому же, как отмечается, хотя исход украинского наступления пока неясен, но почти наверняка диктатор уже начал планировать свою месть.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала 14 августа Силы обороны в Курской области взяли в плен более 100 российских военных и продвинулись на расстояние от одного до двух километров на разных участках.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке пришле к выводу, что ВСУ расширили плацдарм в Курской области РФ, захватив еще четыре села. По его данным, к северу от Суджи ВСУ взяли село Кругленькое и его окрестности.

Вас также могут заинтересовать новости: