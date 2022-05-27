Путин до сих пор не достиг ни одной стратегической цели в войне с Украиной.

После трех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины президент страны-агрессора Владимир Путин пока не изъявляет желания вести мирные переговоры с Киевом.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге.

Кирби также отметил, что Путин до сих пор не достиг ни одной стратегической цели в войне с Украиной.

"Он не забрал суверенитет Украины - наоборот, он показал украинцам, насколько важна независимость на самом деле, и они борются за нее каждый день. Он не захватил столицу и не обезглавил правительство. Он не захватил ни одного большого города, кроме Мариуполя", - пояснил Кирби.

В то же время, по мнению Кирби, Путин не готов к переговорам и в ближайшее время не стоит на них рассчитывать.

"Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским и вести добросовестные переговоры. Сейчас не похоже, чтобы была надежда на такие переговоры", - сказал Кирби.

"Путин не проявил никакого интереса к дипломатическому урегулированию. Он показал, что готов продолжать войну на Донбассе: продолжает наращивать войска, взимать технику, наносить авиаудары на меньшей территории Украины", - добавил спикер Пентагона.

Война против Украины:

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

26 мая Италия, Венгрия и Кипр призвали ЕС четко выступить за прекращение огня в Украине и мирные переговоры со страной-агрессором.

Раньше Италия предложила мирный план, который будет привлекать Организацию Объединенных Наций, ЕС и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в качестве посредников для первоначальной организации локального прекращения огня.

27 мая 2022 года Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что подчеркнул, что РФ не демонстрирует готовность к переговорам.

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