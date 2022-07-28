Президент РФ Владимир Путин будет воевать до последнего русского, он выстроил такую систему диктатуры своей власти, что не может отступиться.
Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в эфире Freedom.UA.
"Сколько будет возможности загребать ресурсов, столько он (Путин) будет выгребать и бросать в бой, чтобы добиться своей победы. Он не может остановиться. Для него остановка – это политическая смерть, как вождя, как диктатора, как он себя там мнит, как бога Российской Федерации", – отметил он.
Жданов считает не удивительным то, что Путин пытается пополнять ряды российской армии за счет "добровольцев" из близлежащих стран:
"Вспомните, он (Путин) в Сирии пытался наемников нанимать, но там оказались лица похитрее, они потребовали деньги вперед, и цена вопроса там была намного больше, чем нанимать казахов, киргизов, таджиков тех же. Может быть, в Армении будет вербовка, возможно, в других бывших республиках Советского Союза", – предположил эксперт.
"Это не поможет. Но это мы понимаем, люди со здравой логикой. Путин этого не понимает. Он думает, что если он сейчас соберет 34 тысячи в добровольческих батальонах, если он их бросит в бой, то они затопчут Вооруженные силы Украины, и победа будет за ним. Вот как он мыслит", – добавил Жданов.
Напомним, в Администрации президента США сообщили о более 75 тысячах убитых и раненых россиян во время войны с Украиной. В Белом доме считают, что следующие несколько недель войны будут иметь решающее значение.