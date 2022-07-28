По мнению эксперта, президент РФ, будет бросать в бой все возможные ресурсы.

Президент РФ Владимир Путин будет воевать до последнего русского, он выстроил такую систему диктатуры своей власти, что не может отступиться.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в эфире Freedom.UA.

"Сколько будет возможности загребать ресурсов, столько он (Путин) будет выгребать и бросать в бой, чтобы добиться своей победы. Он не может остановиться. Для него остановка – это политическая смерть, как вождя, как диктатора, как он себя там мнит, как бога Российской Федерации", – отметил он.

Жданов считает не удивительным то, что Путин пытается пополнять ряды российской армии за счет "добровольцев" из близлежащих стран:

"Вспомните, он (Путин) в Сирии пытался наемников нанимать, но там оказались лица похитрее, они потребовали деньги вперед, и цена вопроса там была намного больше, чем нанимать казахов, киргизов, таджиков тех же. Может быть, в Армении будет вербовка, возможно, в других бывших республиках Советского Союза", – предположил эксперт.

"Это не поможет. Но это мы понимаем, люди со здравой логикой. Путин этого не понимает. Он думает, что если он сейчас соберет 34 тысячи в добровольческих батальонах, если он их бросит в бой, то они затопчут Вооруженные силы Украины, и победа будет за ним. Вот как он мыслит", – добавил Жданов.

Напомним, в Администрации президента США сообщили о более 75 тысячах убитых и раненых россиян во время войны с Украиной. В Белом доме считают, что следующие несколько недель войны будут иметь решающее значение.

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