По его словам, если Россия чувствует себя загнанной в угол, она должна винить только себя.

Президент РФ Владимир Путин делает все, чтобы Россия продолжила воевать, лишь бы не признаваться себе и другим, что была сделана историческая ошибка.

"23 февраля этого года – за день до эскалации российской войны – госпожа Мадлен Олбрайт опубликовала колонку о том, что российский руководитель делает историческую ошибку. Это были пророческие слова. Он действительно совершил ошибку. Самую большую в своей жизни и в жизни современных поколений россиян. Но, друзья, все мы знаем, что идея-фикс любой диктатуры – игнорировать ошибки и делать вид, что никаких ошибок не было. Тем более, когда речь идет об ошибке первого лица диктатуры. Именно так сейчас ведет себя Россия. Очевидно, что диктатор проиграл. Однако он делает все, чтобы Россия продолжила воевать, лишь бы не признаваться себе и другим, что была сделана историческая ошибка. Если Россия чувствует себя загнанной в угол, она должна винить только себя", - заявил президент Владимир Зеленский на церемонии награждения Madeleine K. Albright Democracy Awards.

Он подчеркнул, что Украина и свободный мир точно не должны менять свои цели и обменивать на какие-то компромиссы свои ценности, если диктатура боится признать ошибку и соблазняет передышкой в боях.

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"Должны полностью защитить свободу и гарантировать безопасность нашей демократии. Тот, кто начал неспровоцированную и преступную войну, должен проиграть и понести ответственность. Украина и мир должны получить гарантии мира, стабильности и безопасности. Отмечая день наших Вооруженных Сил, мы чувствуем, что способны это обеспечить. А значит, должны! Любой другой вариант, кроме украинской победы, будет ошибкой, и это надо честно признавать", - отметил президент.

Война в Украине: как РФ выпрашивает переговоры

Россия неожиданно несколько раз публично объявила о готовности к переговорам о мире с Украиной. Впрочем, Украина настаивает на деоккупации своих территорий и выводу войск. В частности, ранее советник председателя ОП Михаил Подоляк заявлял, что Кремль не предлагает ни одного мирного переговорного процесса, а просто хочет закрепиться на территориях Украины, оккупированных после начала полномасштабного вторжения.

По словам источников NBC News, некоторые западные чиновники считают зима - хороший момент для начала переговоров между Украиной и РФ, поскольку не верять, что обе страны смогут достичь своих целей в войне.

На днях президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о готовности поговорить с Путиным в консультации с Францией и НАТО, если тот "продемонстрирует заинтересованность в завершении войны".

В Кремле ответили, что отказ США признать аннексированные территории "затрудняет поиск почвы для взаимного обсуждения".

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