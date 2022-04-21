Все пострадавшие находятся в больнице.

В Днепропетровской области в результате ракетных ударов российских оккупантов пострадали пять человек.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

"Уточнение по сегодняшним "прилетам". В результате ракетных ударов по железной дороге пострадали пять человек - двое мужчин и три женщины. Все в больнице", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Центре противодействия дезинформации при СНБО предупредили о возможных ударах по железнодорожной инфраструктуре в западных областях Украины. Эксперты сделали такой вывод на основе информации в пророссийских Telegram-каналах. Однако есть вероятность, что свежий "вброс" — это часть психологического давления с целью посеять панику среди жителей.

21 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области, а именно у Новомосковского района. В результате вдребезги разбило железнодорожное полотно и контактную сеть. При этом никто из людей не погиб.

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