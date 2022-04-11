В оккупированных частях города сейчас продолжается "жесткая зачистка мирных жителей, которая проводится при содействии местных коллаборантов".

На сегодня подтверждены данные о 33 тысячах мариупольцев, которых принудительно вывезли в Россию и временно оккупированные районы Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она подчеркнула, что уровень террора российскими оккупантами Мариуполя бьет все нацистские рекорды.

Она подчеркнула, что уровень террора российскими оккупантами Мариуполя бьет все нацистские рекорды.

"На сегодня, по информации мэрии города, подтверждены данные о 33 тысячах горожан, которые были принудительно депортированы в РФ и временно оккупированные районы Донецкой области. При этом СМИ страны-агрессора, ссылаясь на источники в военных ведомствах РФ, рапортуют о более 700 тысячах человек, вывезенных оккупантами в Россию, из них более 131 тысяча – дети. Из Мариуполя за период войны вывезено 134 тысячи человек", - говорится в заметке.

В оккупированных частях города сейчас продолжается "жесткая зачистка мирных жителей, которая проводится при содействии местных коллаборантов", подчеркнула Денисова. Именно они, подчеркнула омбудсмен, "передают оккупантам данные мариупольцев, в частности работников государственных учреждений и правоохранительных органов".

"Свидетели сообщают, что рашистские гвардейцы и "кадыровцы" проводят незаконные аресты, задержанных подвергают пыткам и казнят за любое проявление проукраинской позиции. Часть горожан попадает в фильтрационные лагеря, сейчас там находятся около 10 тысяч человек. Процедуры проходят медленно, ведь враг заинтересован в прикрытии своих позиций живой силой – мирными мариупольцами", - отметила Денисова.

Также не прекращаются обстрелы остатков жилых кварталов, в городе не утихают пожары.

"Действия рашистской армии в Мариуполе – это акт геноцида украинского народа, в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и статьи 6 Римского устава Международного уголовного суда", - подчеркнула уполномоченная.

Ранее Денисова извещала, что в Мариуполе оккупанты массово распространяют информацию о необходимости выезда горожан на территорию России, где якобы будут созданы благоприятные и гостеприимные условия.

"Зато людей ожидают долгие и унизительные процедуры фильтрации - отбор отпечатков пальцев, оформление различных документов, допросы. Уровень фильтрации постоянно растет – под нее подпадают все граждане от 18 лет, независимо от пола. Те люди, которые не проходят фильтрацию из-за проукраинской позиции, исчезают", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, 18 февраля главари "ЛДНР" под предлогом якобы обострения ситуации безопасности со стороны Вооруженных сил Украины объявили о так называемой эвакуации местного населения в первую очередь женщин и детей, в Россию. Для этого организовали их вывоз автобусами.

После начала полномасштабного вторжения также фиксировали инциденты, когда российские оккупанты препятствовали эвакуации граждан с захваченных территорий и мест, где продолжаются бои, в Украину. Зато их принудительно перевозили в "ЛДНР", Крым и Россию.

Советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявила, что украинских детей, которые вывезены на территорию так называемых "ДНР", "ЛНР" и в Россию, планируют раздавать российским семьям. Власти РФ уже работают над упрощением процесса усыновления.

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