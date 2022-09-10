Кровавый диктатор попытается во всем обвинить российских военных, но те уже "осатанели" и видят, что во всем виноват он сам.

Советник ОПУ Алексей Арестович описал вероятный сценарий Совета безопасности РФ, который срочно созвал Путин. Кровавому диктатору доложат обо всех неудачах оккупантов на фронте, а тот будет "топать ногами и кричать".

Об этом Арестович рассказал в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его мнению, на Совбезе Путин спросит, что могут сделать российские военные. Те расскажут, что войскам нужно отступать и разворачивать фланги. Командование доложит диктатору о поражениях и неудачах, расскажет ему о том, что прощаться придется и с группировкой на Херсонщине. Серьезные проблемы армии РФ сильно огорчат Путина. Военные скажут, отметил Арестович, что им нужно отступать, потому что скоро они не смогут попросту обороняться, о наступлении уже даже никто не говорит.

"Он (Путин - УНИАН) будет топать ногами, кричать: "как же вы такое допустили". Обвинять военных, требовать от ФСБ разобраться, требовать поднять стратегическую авиацию, "пульнуть" всеми "Калибрами", перебросить войска с края на край. А они (командование РФ - УНИАН) будут говорить, что это все мертвому припарки, стратегическая авиация не решит тактических задач, она не может просто...", - рассказал советник ОПУ.

Командование РФ понимает, что им не поможет переброска войск. Украинские военные все равно ударят по оккупантам, как только они перебросят свои силы. Даже если они потратят на это пять дней, оккупантам уже ничего не поможет, отметил Арестович.

"И это катастрофа. Путин привел к этой катастрофе. Сейчас ему срочно нужно найти виноватых, но российские военные в стадии, я так понимаю, осатанения. Генералы понимают, что им за это сейчас отвечать. И они понимают, что это он (Путин - УНИАН) довел армию, в том числе своими приказами... Крик, разборки, за грудки хватают, а делать больше нечего", - описал советник ОПУ истерики среди командования РФ.

Российским военным, отметил Арестовч, нужно понять, либо они будут и дальше гибнуть на нашей земле, либо им нужно разворачивать оружие и начинать гражданскую войну, "Сносить" Путина. Как отметил советник ОП, убийство диктатора станет для россиян "белым билетом".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Фейгин объяснил, почему РФ молчит о поражениях на Харьковщине.

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