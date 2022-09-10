По его убеждению, россияне будут вынуждены говорить об успехах ВСУ после освобождения Купянска и Изюма.

Россияне сознательно молчат о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине и Херсонщине. Для этого есть несколько причин.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

По его убеждению, одной из главных причин замалчивания успехов ВСУ, в частности на Харьковщине, является то, что командование РФ все еще надеется исправить ситуацию, предотвратить падение Купянска, а в конечном итоге и Изюма. Оккупанты надеются, что вернутся на прежние позиции, а успехи ВСУ объяснят кратковременным прорывом.

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"Но мы еще не знаем, чем это грозит, потому что планы ВСУ, наверное, долговременные. Вряд ли они планируют просто контратаковать и вернуться на прежние позиции. Учитывая глубину прорыва это маловероятно. Но пока они надеются подтянуть резервы, ударить, вернуть все освобожденные города, идущие в Купянск. Но сейчас ВСУ находятся вблизи Купянска (10 сентября ВСУ подняли флаг в центре Купянска, освобождение города подтвердили в ОВА - УНИАН). Прорыв расширяется", - заявил Фейгин.

Во-вторых, россияне боятся показать свою слабость, ведь "пропаганда постоянно кричала о том, что они наступают, что ВСУ уже разбито, все "нацисты" сдаются, техники нет, все кончено".

"Пока что они не имеют нормальных объяснительных методик, которые могли бы описать ситуацию. Сейчас они думают, как лучше это подать. Если Купянск упадет, то они его как-то отмолчат, но если упадет Изюм, то им надо будет говорить: "Запад, инструкторы, наемники, оружие". Но проиграть ВСУ, которых они как будто десять раз уже победили... Здесь еще и важный идеологический момент – "нацисты" победили, "хайль Зеленский", уже везде вешают "нацистские" желто-голубые флаги. "Красную Армию" свели до Бог весть какого уровня. Как это все подать? Как это идеологически отыгрывать? Они же подготовили население к вечным победам, а тут такое", - сказал Фейгин.

Правозащитник говорит, что стоит наблюдать за развитием событий в течение следующих нескольких недель. Однако он не прогнозирует успехов РФ, наоборот напоминает, что состоявшийся "Рамштайн", Украине подтянут оружие.

"Ленд-лиз – это опция по умолчанию. Так можно дойти и до российских границ, и все российские группировки, несколько десятков тысяч, могут вообще оказаться без боеприпасов, без еды, без топлива. И что они будут делать? Все зависит от ближайших суток-двух. Если возьмут Купянск, то для России все будет очень плохо, очень грустно. Степень деморализации будет такой значимой, что вообще будет непонятно, за что воевали. Воевали месяцами, потом все прос*али за несколько дней. Моральный дух это очевидно не поднимет", - подытожил он.

Напомним, оккупационные войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину, атаковали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты, в частности, в Харьковской области

Армия дает достойный отпор оккупантам и в конце августа пошла в контрнаступление. 9 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что наши воины на Харьковщине освободили более 30 населенных пунктов.

Вчера стало известно, что Вооруженные Силы Украины, вероятно, в течение следующих 72 часов уволят Купянск от российских оккупантов.

А сегодня британская разведка сообщила, что украинские части теперь грозят Купянске и его захват будет значительным ударом для России.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов, освобождение Купянска от оккупантов является очень важным для ВСУ, поскольку это полностью перережет логистику Изюмской группировки российских войск.

Советница председателя ОВА Наталья Попова подтвердила, что украинские военные освободили от российских оккупантов Купянск на Харьковщине.

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