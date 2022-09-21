По словам Жданова, оккупанты завозят боеприпасы эшелонами.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как долго рашисты смогут продержаться в Херсоне и на временно оккупированных территориях правого берега Днепра. Несмотря на то, что вся логистика врага на Южнобугском направлении уже нарушена, у российских военных есть большие запасы снарядов.

Об этом Жданов рассказал в прямом эфире, отвечая на вопросы подписчиков.

"Там снарядов завезены эшелоны. Они туда (на правый берег - УНИАН) пол года завозили боеприпасы. И сегодня они пытаются пополнять запасы. Я вам рассказывал, что они как муравьи. На лодках, по несколько ящиков, пытаются перевозить те боеприпасы, на понтонах тянут эти боеприпасы, по одному-по два КАМАЗа, а мы стараемся их топить... Мы не можем на 100% закрыть переброску... И вот только когда тех снарядов, что они перебрасывают через Днепр, будет намного меньше, тех, которые тратят каждый день и их запасы начнут иссякать... Почему сейчас говорят, что они и месяц могут продержаться на правому берегу? За счет огромных запасов", - отметил военный эксперт.

Он напомнил о том, что в Харьковской области на территориях, которые были деоккупированы после успешного контрнаступления, рашисты оставили немало припасов. На каждом углу были "вагоны снарядов", отметил Жданов.

"В РФ миллионы тонн снарядов и они их везут эшелонами. Не успели восстановить железную дорогу из Джанкоя, из Крыма, на Мелитополь, что первым пришло - эшелон боеприпасов. И мы их встретили нашими HIMARS", - добавил эксперт.

По словам Жданова, именно из-за больших запасов у оккупантов нашим военным приходится "топтаться". Припасов у рашистов хватит еще надолго, но ВСУ находят склады россиян, а затем туда "что-то прилетает". Но запасов действительно много, отметил эксперт, а потому для полного уничтожения оккупантов на правом берегу понадобится время.

Ранее УНИН уже сообщал, что Жданов спрогнозировал, какой сценарий ждет россиян на юге. По словам эксперта, в Херсоне тыловые части армии РФ уже начали грабеж квартир, готовясь к бегству.

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