Украинские воины отбили вражеские атаки в Донецкой области.

За сутки украинские воины отбили вражеские атаки в районе 10 населенных пунктов на Донбассе. Также ВСУ устроили оккупантам новую "прожарку" и поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

На своей странице в Facebook Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельськое и Новомихайловка Донецкой области. Рашисты не прекратили обстреливать мирные города.

"Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусиевке на Днепропетровщине, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

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Между тем, как сообщили в Генштабе, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.

В Генштабе также отметили, что сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Янжуловка, Николаевка и Галагановка Черниговской области и Вольная Слобода на Сумщине.

На Слобожанском направлении поражениям из минометов и реактивной артиллерии подверглись районы 8 населенных пунктов Харьковской области. На Купянском направлении противник обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии различных типов по 7 районам Харьковской области.

На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Торское на Донбассе.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах 17 населенных пунктов Донецкой области. На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам 5 населенных пунктов Донецкой области.

В Генштабе также отметили, что на Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Запорожской области, что недалеко от линии соприкосновения.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты в позиционной обороне. Не прекращают артиллерийских обстрелов подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

Война в Украине: ситуация на фронте

Вчера, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что следующая неделя может быть сложной, ведь Россия готовит новые удары по Украине.

Как сообщили в Генштабе, РФ планирует перебросить в Украину отдельные подразделения из Беларуси. Таким способом оккупанты пытаются укомплектовать подразделения, которые понесли потери.

Также оккупанты боятся, что ВСУ форсируют Днепр. Поэтому они, по информации аналитиков ISW, усиленно готовятся к обороне.

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