Пограничники, учитывая обстановку, провели успешную операцию по уничтожению российского флага.

Пограничники уничтожили российский флаг, который враг разместил на украинской наблюдательной башне в Сумской области и прикрыл позициями снайперов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Триколор рашисты разместили посреди ночи на наблюдательной башне в нескольких метрах от границы с Россией.

Чтобы украинские пограничники не сняли флаг, противник на этом направлении разместил позиции снайперов.

Пограничники, учитывая обстановку, провели успешную операцию по уничтожению российского флага.

"Благодаря профессионализму, мастерству и ловкости нашим защитникам удалось незаметно приблизиться квадрокоптером до башни и сбросить на нее взрывчатку, в результате чего российский триколор уничтожен", - рассказали в погранслужбе.

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Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донбасса и удерживания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

На территории Донецкой и Луганской областей в течение суток, 3 мая, было отбито 12 атак врага.

В ходе боев украинские защитники уничтожили: 6 танков, 5 артиллерийских систем (три – РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 единиц автомобильной техники. Есть у противника потери и на других направлениях.

С целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

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