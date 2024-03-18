Уничтожено много военной техники и сотни оккупантов.

Легион "Свобода России" заявил, что на территории Белгородской и Курской областей РФ ликвидировано более 600 кремлевских оккупантов.

"За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, наш противник понес огромные потери в живой силе и технике. Кремлевские солдаты деморализованы массовой гибелью своих сослуживцев, которые стали бессмысленными жертвами больных путинских амбиций", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на утро 18 марта, армия РФ в Белгородской и Курской областях потеряла убитыми 613 военнослужащих, еще 829 - санитарные потери (раненые), в плен взято 27 российских солдат.

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Согласно заявлению Легиона, уничтожено 7 танков противника (в том числе три Т-72, один Т-72БЗ), два десятка БМП (в их числе - БМП-2, БМП-3), шесть гаубиц Д-30, четыре бронетранспортера, четыре миномета, по две единицы - МТ-12 "Рапира" и гаубицы 2С19 "Мста-С".

Также на лом отправлены два БПЛА "ZALA", боевая машина 21 "Град", станковый противотанковый гранатомет (СПГ), комплекс видеонаблюдения "Муром", станция РЭБ, ретранслятор, две единицы бронированных автомобилей техники и два экскаватора, а также - 57 единиц различной автомобильной техники (тяжелой и легкой).

Кроме того, выведены из строя: два танка - Т-80ПВМ и Т-72, БМП, БМ 21 "Град", два МТ-ЛБ (многоцелевой транспортный тягач), "Мста-Б", ТОС-2 (тяжелая огнеметная система), БМ 21 "Град", 2С1 гаубица "Гвоздика", станция РЭБ, бронированный автомобиль и 20 единиц различной автомобильной техники.

По данным Легиона, также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, вышки с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в населенном пункте Горьковский и т. д.

При этом заявляется, что наибольший ущерб получил имидж президента РФ Владимира Путина как фигуры, которая "якобы может сохранять" под контролем ситуацию в стране.

"Путин привел войну в Россию. Российские города пылают, путинская военная машина превращена в пепел, кремлевская артиллерия стирает с лица землю одну русскую деревню за другой. А самое главное то, что путин пожирает жизни людей - солдат и гражданских - исключительно во имя сохранения своей персональной власти", - подчеркивают в Легионе "Свобода России".

Также отмечается, что в результате "выборов" фактически уничтожен имидж российского диктатора для КНР и стран "глобального Юга".

"О реакции цивилизованного мирового сообщества и говорить не приходиться: лидеры ведущих мировых стран еще до начала голосования расценивали эти выборы как фарс. Мы призываем всех россиян присоединяться к нам, чтобы быстрее закончить тот ужас, в который путин превратил жизнь в России. Вместе мы вернем мир в нашу страну!", — сказано в заявлении Легиона.

Рейд российских добровольцев в РФ

Напомним, 12 марта в Легионе "Свобода России", "Русском добровольческом корпусе" и "Сибирском батальоне" объявили о начале операции на территории РФ. Местных жителей призвали игнорировать выборы, а также эвакуироваться из зоны боевых действий. Позже начали появляться видео с пленными российскими солдатами.

18 марта воины-добровольцы Легиона заявили, что уничтожили один из вражеских опорных пунктов в ходе прорыва границы РФ.

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