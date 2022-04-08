По его словам, оккупанты собираются так показать жертвы в Мариуполе, будто это не российские военные их убили, а якобы украинские защитники города.

Президент Владимир Зеленский рассказал о "зеркальном ответе" российских пропагандистов на шок всех от увиденного в Буче.

Об этом он заявил в своем видеообращении в конце 43-го дня войны.

"Поступает все больше информации о том, что российские пропагандисты готовят, так сказать, "зеркальный ответ" на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче. Собираются так показать жертвы в Мариуполе, будто это не российские военные их убили, а якобы украинские защитники города. Для этого оккупанты собирают трупы на улицах, вывозят их. И могут использовать где-то в других местах в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями. Мы имеем дело с захватчиками, в которых не осталось ничего человеческого. Чтобы оправдать собственные убийства, они берут убитых людей просто как декорации, как пропагандистский реквизит", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что это – отдельное военное преступление, за которое для каждого из пропагандистов будет ответственность.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля британская разведка подтвердила ухудшение гуманитарной ситуации в Мариуполе. Более 160 тысяч человек не имеют света, связи, доступа к медицине, тепла или воды.

Россияне не прекращают наносить авиаудары по городу. Не утихают тяжелые бои.

Российские оккупанты блокируют доступ к гуманитарной помощи, чтобы заставить защитников Мариуполя сдаться.