Президент Владимир Зеленский рассказал о "зеркальном ответе" российских пропагандистов на шок всех от увиденного в Буче.
Об этом он заявил в своем видеообращении в конце 43-го дня войны.
"Поступает все больше информации о том, что российские пропагандисты готовят, так сказать, "зеркальный ответ" на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче. Собираются так показать жертвы в Мариуполе, будто это не российские военные их убили, а якобы украинские защитники города. Для этого оккупанты собирают трупы на улицах, вывозят их. И могут использовать где-то в других местах в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями. Мы имеем дело с захватчиками, в которых не осталось ничего человеческого. Чтобы оправдать собственные убийства, они берут убитых людей просто как декорации, как пропагандистский реквизит", - подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что это – отдельное военное преступление, за которое для каждого из пропагандистов будет ответственность.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля британская разведка подтвердила ухудшение гуманитарной ситуации в Мариуполе. Более 160 тысяч человек не имеют света, связи, доступа к медицине, тепла или воды.
Россияне не прекращают наносить авиаудары по городу. Не утихают тяжелые бои.
Российские оккупанты блокируют доступ к гуманитарной помощи, чтобы заставить защитников Мариуполя сдаться.