Советник ОП отметил, что этого их будут сбивать обычными средствами.

Проблема с массированными атаками иранских дронов-"мопедов" будет решена в течение двух недель.

Такое мнение высказал советник ОП Алексей Арестович.

"Украина скоро получит несколько сотен противодронных станций, а до этого мы будем просто сбивать их привычными средствами", - отметил он.

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Помощь Ирана России в войне против Украины: основная информация

В середине август появились сведения о покупке оккупантами дронов-камикадзе "Шахед-136" из Ирана. Первые доказательства применения этих беспилотников в Украине появились 13 сентября. Однако официальный Тегеран продолжает отрицать сделку.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что РФ в целом приобрела 2400 дронов-камикадзе у Ирана. Эти данные получила украинская разведка.

На прошлой неделе появилась информация, то Россия могла купить у Ирана дроны-камикадзе "Араш-2". В сравнении с "Шахед-136" они обладают более мощной боеголовкой и способны пролететь до 1700 километров.

По данным The Washington Post, Иран собирается продать России баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfagha. Их дальность стрельбы составляет 300 и 700 километров соответственно.

Сегодня, 18 октября, портал Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Иран согласился отправить РФ больше беспилотников и баллистические ракеты. Соглашение заключили во время визита первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера в Москву.