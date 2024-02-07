Мифический летчик уничтожал российские самолеты десятками в первые недели полномасштабного вторжения.

Образ "Призрака Киева" - мифического летчика-аса, который якобы десятками сбивал российские самолеты в начале полномасштабного вторжения - придумала пресс-служба Сухопутных сил ВСУ, чтобы противостоять российской пропаганде в те дни. Об этом заявил представитель Сухопутных сил Илья Евлаш в интервью Укринформу.

"Наша команда придумала "Призрака Киева". В любом случае, я был в комнате, в начале (конце - УНИАН) февраля, как раз во время полномасштабного вторжения. Тогда Сергей Владимирович Череватый (спикер Восточной группировки войск ВСУ) предложил, что надо создать образ мстителя, народного героя, олицетворение человека, который является асом и может уничтожать [врага]", – вспоминает Евлаш.

По его словам, тогда в Сети было очень много ярких видео, на которых Воздушные силы сбивали вражеские самолеты в воздушных боях. На эту почву хорошо лег образ "Призрака Киева". Это название для него придумал начальник Службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо во время брейнсторма, вспоминает Евлаш.

Видео дня

"И это подхватили новости, подхватил Национальный марафон, это очень сильно распространилось. Первый раз, второй раз мы (пресс-служба Воздушных сил) поставили, уже на третий-четвертый раз "Призрак Киева" начал жить своей жизнью. Ну, основная задача была - просто бить врага и деморализовать, дестабилизировать его всеми возможными и невозможными каналами и путями. В первые дни мы информационно российскую пропагандистскую армию достаточно сильно наказали", - говорит Евлаш.

Призрак Киева: что известно

Как писал УНИАН, новости о героическом летчике по прозвищу "Призрак Киева" начали появляться уже в первые дни полномасштабного вторжения. Ему начали приписывать заоблачные показатели уничтожение вражеских самолетов, но он все равно длительное время оставался важным символом украинской борьбы.

Позже в ВВС признали, что никакого "Призрака Киева" как реального человека не существует. Это был "сборный образ" пилотов 40-й бригады тактической авиации, которая защищала небо над Киевом

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