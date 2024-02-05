Из-за мощного шторма корабли РФ были заведены в пункты базирования.

На левом берегу Днепра подразделения ВСУ уничтожили наблюдательный пункт российских захватчиков, и показали, как это произошло.

Как сообщили в Южном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины, одесские гвардейцы удачно минуснули наблюдательный пункт врага на Левобережье.

"Наблюдательный пункт оккупантов на Херсонщине уничтожен аэроразведчиками 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

На обнародованном видео зафиксировано, что этот пункт противник обустроил в многоэтажном здании. Видно, как беспилотник гвардейцев подлетает к сооружению и "заглядывает" внутрь, затем происходит попадание – на месте вражеской "точки" появляется пламя.

По данным Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки получили подтверждение, что у врага на левом берегу поубавилось не только на наблюдательный пункт, но еще и на 29 оккупантов и единицу автомобильной техники. Сейчас по потерям противника продолжается доразведка. В то же время продолжается мощная контрбатарейная борьба и удержание плацдармов.

"Враг продолжает штурмовать наши позиции на левобережье Днепра, пытаясь выбить оттуда подразделения Сил обороны. Постоянно понеся потери, противник снова решился на штурмы и совершил три штурмовые попытки, но не имея успеха, отошел на свои предыдущие позиции", - рассказали военные.

Говорится, что в течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) враг продолжал дроновый террор гражданского населения прифронтовых регионов. В частности, он применил 35-ть FPV-дронов, два ударных БПЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА других модификаций 16 осколочных боеприпасов.

Кроме того, агрессор шесть раз ударил артиллерийским огнем по Херсону. Также пострадали от обстрелов Дарьевка, Янтарное, Токаровка, Днепровское, Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области, акватория Очаковской общины и население Куцурубской общины - на Николаевщине. Повреждено здание музея, два административных здания, около десятка частных домов, линии электроснабжения и четыре автомобиля, из которых два - Национальной полиции. В результате преступных действий врага ранено гражданское лицо.

Также сообщалось, что в море продолжает бушевать шторм и из-за этого все единицы корабельной группировки РФ, включая ракетоносители, были заведены в пункты базирования. Но впоследствии стало известно, что в Черное море враг вывел на боевое дежурство подводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать четыре "Калибра".

Успехи ВСУ на левом берегу Днепра

Накануне на Левобережье украинские защитники минуснули более полусотни российских захватчиков и их технику. Было подтверждено, что там уменьшилось на 54 оккупанта, пушку, миномет, две единицы автобронетехники. Противник настойчиво штурмовал позиции ВСУ на левом берегу Днепра - было пять попыток выбить украинских защитников с позиций. Понеся потери, вражеские штурмовики отошли.

Вчера из-за шторма корабельная группировка противника была свернута до двух единиц - по одному в Черном и Азовском морях. Ракетоносители были заведены в пункты базирования.

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