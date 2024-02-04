Российская армия предприняла пять попыток выбить украинских защитников с позиций на левом берегу.

На одном из направлений украинские защитники минуснули более полусотни российских захватчиков и уничтожили их технику. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг продолжает настойчиво штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра. За минувшие сутки захватчики совершили пять попыток выбить украинских защитников с позиций.

"Понеся потери, вражеские штурмовики отошли... Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - заявили в ВСУ.

Сейчас подтверждено, что за минувшие сутки на левом берегу стало меньше на 54 оккупанта, пушку, миномет, две единицы автобронетехники.

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"Уничтожен еще один пункт управления БпЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, и продолжают наносить удары управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиационными ракетами.

В частности, в течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) враг нанес два авиационных удара с применением шести управляемых авиабомб и 12 неуправляемых авиационных ракет по Красному Маяку, Змиевке и Крынкам на Херсонщине. Также оккупанты применили 42 FPV-дрона, пять ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросили с БпЛА различных модификаций 23 осколочных боеприпаса. В результате сброса разрывных боеприпасов повреждены частные дома и два гражданских автомобиля.

"За прошедшие сутки враг пять раз бил из артиллерии по Херсону. Обстреляны Красный Маяк, Тягинка, Садовое, Кизомис на Херсонщине, Очаков и Дмитровка на Николаевщине. Во время артиллерийских обстрелов повреждены две многоэтажки, около десятка частных домов, прилегающие участки газопровода и водопровода", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что из-за шторма корабельная группировка свернута до двух единиц - по одному в Черном и Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Ситуация на юге - что известно

Напомним, накануне на Левобережье российские захватчики совершили 7 неудачных штурмов но понеся потери, отошли на свои предыдущие позиции. Было получено подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на 52 оккупанта, гаубицу "Мста-Б", боевую бронированную машину.

Пограничники показали, как попали в "гнездо", в котором прятался российский оккупант с антидроновым ружьем, с помощью которого охотился на украинские дроны. Средство радиоэлектронной борьбы не спасло оккупанта от украинского FPV-коптера.

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