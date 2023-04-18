Оккупанты проваливают обозначенные темпы паспортизации и прибегают к новым методам принуждения.

Во временно захваченных районах Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить паспортизацию по месту жительства пенсионеров.

"Фактически, это элемент давления на социально незащищенные слои населения, которые зависят от оккупационной администрации. Для обхода пенсионеров из России прибыло 300 "волонтеров", образовавших "мобильные группы", - сказано в сообщении Центра национального сопротивления.

Как сообщается, оккупанты проваливают обозначенные темпы паспортизации и прибегают к новым методам принуждения. По данным ЦНС, в Донецкой области обустроены пункты выдачи паспортов при больницах, поскольку без российского паспорта людям отказывают в медицинском обслуживании. "Таким образом, оккупанты нарушают Женевскую конвенцию", - подчеркивают эксперты.

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Жителям оккупированных территорий советуют саботировать российскую паспортизацию такими способами: оформлять заявки на паспорт, но не приходить за его выдачей, а при заявлении указывать неверные данные.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

Оккупанты заставляют жителей оккупированных территорий получать российские паспорта. За отказ получить российский паспорт оккупационные администрации преследуют украинцев, поскольку темпы принудительной паспортизации гораздо ниже, чем хочется захватчикам. Людям, в том числе, угрожают выселением с собственной жилплощади.

Также в Херсонской области людям угрожают прекратить выплачивать пенсии в случае отсутствия российского паспорта.

Кроме того, гражданскому населению угрожают "ямой". Захватчики устраивают "показательные" наказания, когда мужчинам надевался мешок на головы и их бросали в окопы.