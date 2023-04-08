Украинцев пытаются заманить приобретением жилья в России.

Российские оккупанты придумали новую схему, чтобы заставить жителей Херсонской области получить паспорта страны-агрессорки. В частности, им обещают государственные жилищные сертификаты в РФ.

"Враг продолжает пытаться выполнить план по принудительной паспортизации жителей временно захваченных регионов. В частности применяется новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов - выдачу государственных жилищных сертификатов, предназначенных для приобретения жилья на территории РФ", - сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты уговаривают херсонцев заключить соглашение для заселения в новые квартиры в других регионах РФ. Средняя сумма указанного сертификата должна покрывать стоимость жилья в Ставрополе или Краснодаре.

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"Заметим, что темпы паспортизации низкие и даже такая агитация не помогает выполнить план, который поставила перед коллаборантами РФ", - добавили в ЦНС.

Принудительная паспортизация украинцев

Как ранее сообщал УНИАН, на временно оккупированной части Запорожской области захватчики не допускают к посевной фермеров без паспорта РФ. В то же время в Мелитополе учителей заставляют до 1 июня написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта.

При этом за отказ от паспорта РФ оккупанты угрожают принудительным выселением и конфискацией имущества.

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