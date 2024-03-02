Он был уверен, что над ним дрон не собьют, все случилось в мгновение.

В сети публикуют жесткое видео ночного удара по 9-этажке в Одессе. В местных пабликах утверждается, что ролик отснял один из жителей пострадавшего дома.

Украинец вел съемку возле окна. В кадре слышен женский шепот с просьбами отойти и словами о том, что это "пи**ец".

"Над нами не собьют", - утверждает в кадре мужчина.

Через несколько секунд в дом врезается дрон. Пара кричит о том, что "прилет" пришелся именно в их девятиєтажку. Женщина спрашивает: "Врезался в чей дом?"

В ответ, ранее уверенный в своей неуязвимости украинец, говорит: "В наш! Да, в наш!"

Момент взрыва запечатлен на видео:

Удар по дому в Одессе - главные факты о трагедии

Ночь на субботу, 2 марта, стала новым эпизодом военной трагедии в жизни Одессы. Россия запустила по городу дроны-убийцы, зацепив одним из устройств жилую часть 9-этажного дома. По данным Сил обороны юга Украины, БПЛА врезался в многоэтажку во время маневров.

Спасатели с ночи разбирают завалы, пытаясь отыскать выживших. По состоянию на день, 2 марта, известно о 4 погибших (один их них ребенок). Также среди пострадавших есть беременная женщина и маленький ребенок, заявили в ГСЧС.

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