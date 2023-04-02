Президент Владимир Зеленский отметил важность следующей недели для победы Украины.

Уже ведется подготовка к запланированным событиям, сказал украинский лидер, завершая свое сегодняшнее видеообращение к украинцам.

"Следующая неделя будет особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе. Уже готовимся к запланированным событиям и решениям", - подчеркнул Зеленский.

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Контрнаступление ВСУ - что известно

Недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия начнет операцию по освобождению территорий в апреле-мае, когда позволит погода. Контрнаступать будут по нескольким направлениям.

Однако Украине все еще нужна допоставка тяжелой боевой техники, чтобы контрнаступление ВСУ могло стать успешным.

По словам президента Чехии Петра Павла, Украина будет иметь только одну попытку контрнаступления, поскольку на большее у Запада не хватит ресурсов.

Генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко подчеркнул, что перед началом контрнаступления украинские военные должны вымотать противника и заставить его перейти к обороне.

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