Сборная Украины по хоккею с мячом проиграла Эстонии и лишилась шансов повыситься в классе на ЧМ

Матч завершился со счетом 2:8.

В Венерсборге (Швеция) завершился матч 4-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, в котором сборная Украины проиграла команде Эстонии.

Игра завершилась со счетом 2:8, сообщает официальный сайт турнира.

Дублем в этой встречи в составе сборной Украины отметился Роман Левченко.

Матч проходил на равных в течение первых 20 минут (2:2), после чего эстонцы в третий раз вышли вперед - 2;3, и уже до конца матча только наращивали свой перевес. До этого они выигрывали со счетом 0:1 и 1:2, соответственно.

Таким образом, сборная Украины потеряла шансы на попадание в элитный дивизион чемпионата мира.

На счету нашей команды 3 очка в 4 матчах - победа, ничья и 2 поражения - 4-е место в группе. Завтра украинцы сыграют с командой Чехии и, в случае ничьей, гарантируют себе 4-е место в группе, а в случае победы украинцы могут заочно оспорить с командой Канады 3-е место в группе А турнира Дивизиона B мирового первенства. Североамериканцы, у которых уже 5 набранных очков, завтра сыграют с командой Эстонии в своем заключительном матче, где шансы на успех у них минимальные. А очная игра Украина - Канада завершилась вничью - 3:3.