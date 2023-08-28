Вместе с дорогой техникой ликвидировано более трех десятков захватчиков.

На одном из направлений украинские защитнику уничтожили военную технику и оборудование российских оккупантов на сотни миллионов долларов. Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, подразделения ВСУ ликвидировали 34 захватчика, уничтожили их танк, три пушки, миномет, автомобиль и три полевых пункта боепоставки.

Также удалось уничтожить очень важное оборудование противника. В частности, станцию радиоэлектронной борьбы "Леер-2" и станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж" - мобильный комплекс, который захватчики используют для защиты от беспилотников. "Стриж" обнаруживает БПЛА, передает сигналы воздушной тревоги на пульт управления и сигнализации, блокирует каналы управления и навигации дронов.

Еще уничтожены два комплекса видеонаблюдения "Муром-П", которые украинцы называют "глазами Мордора" и "пустили в расход" радиолокационную станцию оккупантов, которая называется "ПРЕДЕЛ-Е". По данным пресс-службы, ориентировочная стоимость только одного комплекса составляет 200 млн. долларов.

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В то же время, отмечается, что враг продолжает укрепление оборонительных рубежей, а в Черном море корабельная группировка флота РФ составляет 12 единиц, среди которых - надводный и подводный ракетоносители.

Война в Украине - потери оккупантов

Недавно Силы обороны ликвидировали подполковника, капитана и трех лейтенантов РФ. Среди них подполковник СОБР (запаса) Роман Бочаро,в который участвовал в штурме Бахмута, капитан Александр Лебедев, лейтенанты Юрий помещиков и Дмитрий Ходачков, младший лейтенант Андрей Фоос.

Общие боевые потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 28 августа, ориентировочно составили 261 тыс. 310. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 490 российских захватчиков.

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