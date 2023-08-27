Отмечается, что последствия намного хуже, чем кажется на видео.

Бойцы Сил обороны Украины разгромили колонну российских оккупантов. "Прилет" зафиксировали в районе Каховки на временно оккупированной части Херсонской области.

Отмечается, что под удар попала 205 отдельная мотострелковая бригада, военные преступники которой жаловались на произвол командования.

"Красивый прилет по логистической колоне 205-й ОМСБр 49-й ОВА в районе Каховки. Цимес в том, что это та самая скандальная 205-я, в которой мясо жалуется, что их командование отправляет на острова на убой в режиме нон-стоп и потери буквально зашкаливают. По ходу у них убой не только на "островах", но и на подъезде все норм", – сообщил военный аналитик Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

Также он показал последствия прилета, которые сняли сами оккупанты. При этом сообщается, что на камеру попали не все уничтоженные машины.

"Вот он, прилетик... Вот машинка... Вот так вот вся колонна разбита", – говорит автор видео.

Справка УНИАН. 205-ая отдельная мотострелковая бригада (в/ч 74814, Ставропольский край) в последнее время дислоцируется в Новой Каховке на временно оккупированной части Херсонской области.

Именно эту бригаду захватчиков считают виновными в подрыве дамбы Каховской ГЭС 6 июня 2023 года, из-за чего под водой оказались населенные пункты Херсонской и Николаевской областей.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

В ночь на 6 июня российская оккупационная армия подорвала плотину Каховской гидроэлектростанции, что привело к затоплению домохозяйств и смерти людей и животны. Кроме того, теракт нанес Украине убытков минимум на 2 миллиарда долларов.

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