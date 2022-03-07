За город велись жесткие бои.

Журналист Алексей Братущак обнародовал видео, на котором украинские военные уничтожают технику российских оккупантов.

Видео было снято вчера на Херсонщине.

"Как русских растерзали на Херсонщине. Это уникальное видео. Его сняли вчера на территории, которую контролируют оккупанты. Херсонская область, разорванная и заброшенная техника, пушки", - говорится в описании к видео.

Отметим, президент РФ Владимир Путин не хочет признавать потери российской стороны. При этом украинские военные ликвидировали уже более 11 тысяч россиян.

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