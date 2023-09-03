В ночь на 3 сентября армия РФ атаковала область "волнами" дронов.

Украинцам показали, как в ночь на 3 сентября армия Украины расправилась с одним из российских дронов типа "Shahed".

Как известно, враг запустил БПЛА по области "волнами", применив 25 дронов. Наши силы ПВО уничтожили 22 цели. Момент ликвидации одной из российских "птичек" показал местный телеграм-канал.

Последствия массированного удара БПЛА по Одесской области

Напомним, ближе к вечеру 3 сентября правоохранительные органы и Одесская областная прокуратура уточнили последствия от удара РФ по региону. Выяснилось, что в рамках атаки пострадали двое украинцев - мужчины 34 и 42 лет. У одного фиксируются ожоги, второго оглушило из-за ударной волны.

Известно, что ночью россияне направили дроны на объекты гражданской промышленной инфраструктуры Подунавья. Последствия разрушений устанавливаются, в ДСНС показали кадры бушующего пламени на месте "прилетов".

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