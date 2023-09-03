У пострадавших ожоги и оглушение.

Выяснились новые детали о ночном ударе РФ по Одесской области: среди пострадавших двое мужчин 34 и 42 лет.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, враг атаковал объекты гражданской промышленной инфраструктуры Подунавья, предварительно ударными беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-136/131".

"В результате атаки два человека получили ранения, они госпитализированы", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня при процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Расследование продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, которые документируют очередное военное преступление РФ.

За данными регионального главка Национальной полиции, пострадали двое мужчин 34 и 42 лет. Врачи диагностировали у одного ожог плеча, а у второго - оглушение от ударной волны.

"Обломки ударных летательных аппаратов попали на территорию частной усадьбы и по объектам припортовой инфраструктуры. На одном из них возник пожар, который был ликвидирован силами ГСЧС", - рассказали полицейские.

Также обнародовано фото ликвидации ужасного пожара.

РФ говорит, что в рамках атаки по Одессе ударила по "хранилищам топлива"

Ресурсы государства-агрессора уверяют, что удары были нанесены якобы по "хранилищам топлива" Ренийского порта.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российская армия нанесла несколько волновых ударов дронами-камикадзе по Одесской области. В частности, была атакована гражданская инфраструктура Подунавья в Одесской области. Всего зафиксированы пуски 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131", из них 22 уничтожены украинскими защитниками. Произошло попадание в припортовую инфраструктуру, два человека пострадали.

Вас также могут заинтересовать новости: