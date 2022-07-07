Вражескому Су-35 пришлось ретироваться.

В Одесской области в среду, 6 июля, состоялся воздушный бой между украинскими военными и российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Пивдень" за сутки.

Там отмечается, что днем российский самолет выпустил по региону ракету, ее сбили над морем силы ПВО.

"А вечером, во время воздушного боя, истребитель противника осуществил пуски двух крылатых ракет "воздух-воздух" по нашим самолетам. Наши самолеты не пострадали, а рашистский Су-35 был вынужден покинуть зону дежурства в воздухе и ретироваться", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что на Херсонщине между ВСУ и оккупантами развернулся воздушный бой. Успеха в нем враг не имел.

Вас также могут заинтересовать новости: