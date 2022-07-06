Враг пытался нанести очередной ракетный удар.

Бойцы противовоздушной обороны (ПВО) Украины уничтожили над Черным морем вражескую ракету.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"По Одесской области враг пытался нанести очередной ракетный удар. С самолета Су-35 по направлению Черного моря была выпущена ракета воздушного базирования Х-31. Силами противовоздушной обороны ракета ликвидирована над морем", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия изменила тактику ракетных обстрелов Украины. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, с начала широкомасштабного вторжения чаще всего россияне запускали по Украине "Калибры" из Черного моря. Однако, после уничтожения крейсера "Москва" и в связи с действием антироссийских санкций враг изменил тактику:

В итоге Россия начала использовать устаревшие образцы вооружения, которых у них очень много на складах. Речь идет о ракетах типа Х-22, Х-59 и других модификаций.

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