РФ, скорее всего, пополняет элитные десантные подразделения за счет наемников. "И это шокирует", - считают эксперты.

2500 новых резервистов, которых Россия бросит в Украину для усиления наступательной операции, вряд ли хватит для пополнения разгромленных российских частей.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны.

По данным Генштаба, около 2500 российских резервистов проходят подготовку в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях для усиления российских наступательных операций в Украине.

Вливанием новых сил в таком количестве не удастся перекрыть образовавшуюся "дыру" в российских частях, "которые, как сообщается, потеряли до 20% личного состава в некоторых районах, не говоря уже о батальонной тактической группе, которая недавно была в значительной степени уничтожена при попытке форсировать реку Северский Донец".

В то же время новые мобилизованные силы, "вероятно, не имеет достаточной подготовки для эффективной работы и слабой мотивации к боевым действиям".

"Российские силы также направили новобранцев из оккупированных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях для продолжения наступления вокруг Харькова, вероятно, из-за отсутствия российских резервов", - говорится в отчете.

Российские ЧВК формируют соединения с воздушно-десантными подразделениями из-за значительных потерь в живой силе.

"Пополнение элитных воздушно-десантных подразделений за счет наемников шокирует, и это было бы ярчайшим свидетельством того, что Россия исчерпала имеющиеся у нее резервы боеспособной живой силы", - отмечают эксперты.

Российская 810-я гвардейская бригада морской пехоты принимает личный состав из других частей Черноморского флота, в том числе членов экипажей кораблей ВМФ. "Вновь сформированные или перегруппированные подразделения вряд ли будут эффективны в бою", - констатируют в Институте.

Война в Украине: обновленные данные

Русские продолжают наступление в Восточной операционной зоне, хотя на север от Харькова уже перешли к обороне, чтобы не допустить прорыва ВСУ к российской границе.

Также противник на Авдеевском направлении отошел на старые позиции из-за больших потерь.

В то же время оккупанты намерены снова наступать остатками сил из-под Изюма. В настоящее время русские обстреливают из всех видов вооружения населенные пункты в области, которые пришлось оставить.

Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении, констатируют военные.

Всего в течение 15 мая украинские защитники отбили 17 атак врага на Донбассе; уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Утраты личного состава русских оккупантов уточняются.

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