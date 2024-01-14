За распространение важной информации о раздаче повесток грозит до восьми лет лишения свободы, подчеркнул эксперт.

Информация о вручении повестки, распространенная в сети, автору может серьезно "вылезти боком".

В Украине предусмотрена уголовная ответственность за распространение в Instagram, Facebook или Telegram запрещенных сведений, рассказал адвокат Роман Ухов в интервью "Суспильному".

"За что именно предусмотрена ответственность?.. Если вы на этой странице распространяете информацию, что осуществляются определенные мобилизационные мероприятия, если вы точно указываете, что в каком-то районе Днепра осуществляется вручение повесток, если это сопровождается определенными видеофайлами сопровождается, фотографиями с конкретизацией места...", - отметил эксперт.

Видео дня

По словам Ухова, правоохранители такие действия расценивают как препятствование действиям Вооруженных сил Украины. "За это предусмотрена уголовная ответственность от пяти до восьми лет лишения свободы. Эта категория преступлений является тяжкой, она принадлежать к преступлениям против государства. Ответственность является очень строгой", - подчеркнул собеседник.

Новый закон о мобилизации - сегодня это стоит знать

В конце 2023 года правительство подало в Верховную Раду проект закона, которым предусматривалось усиление мобилизационных мероприятий и "закручивание гаек" уклонистам. Позже оказалось, что в документе есть много спорных моментов, и Кабмин его отозвал из парламента 11 января. В тот же день стало известно, что украинское Министерство обороны уже подготовило новую редакцию проекта закона.

По словам командира батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексея Тарасенко, в нашем государстве нужно улучшить мобилизацию, поскольку армии нужны молодые солдаты.

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