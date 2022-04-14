Один из офицеров оставил после себя офицерскую шапку.

Оккупанты, отступая из Черниговщины, оставили в окрестных лесах мусор и личные вещи.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины, АрміяInform.

"Наткнулись на позиции рашистов. Осмотрели разрушения и сделали вывод: оркам прилетало что-то конкретно здоровое и мощное! Один из русских офицеров приобрел здесь серьезные тревожные расстройства. Что-то вроде "забыл дома закрыть кран". Убегая из леса прочь, он оставил после себя офицерскую шапку, балаклаву и мокрые с желтыми пятнами штаны. Кстати, кто-то в его отряде был еще и косолапый. Об этом свидетельствуют два левых резиновых сапога, стоящих вблизи блиндажа", - рассказывает корреспондент издания.

Кроме этого, оккупанты оставили в лесах несанкционированные свалки и недостроенные блиндажи.

Как писал УНИАН, бои за Чернигов начались с первого дня полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину 24 февраля 2022 года.

Ежедневно Черниговская область подвергалась массированным обстрелам со стороны российской армии, а сам Чернигов – разрушен на 70%. 2 апреля ВСУ сообщали об освобождении Чернигова от оккупантов, однако в области до сих пор происходят одиночные боевые столкновения и обстрелы.

О том, как Чернигов приходит в себя после освобождения от оккупантов - в большом фоторепортаже УНИАН.

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