Бои за Чернигов начались с первого дня полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину 24 февраля 2022 года.
Ежедневно Черниговская область подвергалась массированным обстрелам со стороны российской армии, а сам Чернигов – оказался разрушен на 70%. 2 апреля ВСУ сообщали об освобождении Чернигова от оккупантов, однако в области до сих пор происходять единичные боевые столкновения и обстрелы.
Фотокорреспондент УНИАН побывал в Чернигове 11 апреля и показал, как выглядит город после освобождения от оккупантов.
Отметим, на данный момент спасатели ГСЧС расчищают Черниговщину от остатков ракет и мин. Начали с важных объектов инфраструктуры городов и сел. На расчищенных от мин и растяжек фермах можно увидеть, как издевались россияне не только над украинцами, но и над скотом.
Как сообщал УНИАН, 11 апреля под Черниговом легковушка подорвалась на противотанковой мине, в результате чего погиб водитель.
Полиция призывает граждан быть крайне внимательными и осторожными, особенно – на территориях, которые временно были под оккупацией вражеских войск.
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