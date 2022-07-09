В Украине американские системы залпового огня уже уничтожили десятки важных складов противника, поделились в Офисе президента.

В Украине менее чем за две недели американские системы залпового огня HIMARS уничтожили около 20 складов противника оперативно-тактического уровня.

Уничтожение таких складов крайне болезненно бьет по российским войскам и представляет колоссальную проблему насчет накопление материальных запасов, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

"…Сейчас HIMARS в таком количестве, что им ставят приоритетные задачи и цели, то есть это склады оперативно-тактического уровня - корпусные склады - склад, размером снабжающий корпус, их может быть несколько. Мы их все последовательно уносим. Это уже, я не знаю, уже за 20, наверное, за две недели, даже чуть меньше...", - рассказал он.

Напомним, российские войска вторглись в Украину 24 февраля рано утром и атаковала нашу землю из различного вооружения. Противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на юге и востоке нашей страны.

Из-за оккупантов только в одном Мариуполе Донецкой области погибли более 20 тысяч человек.

Власти США решили помочь Киеву противостоять Москве и, в частности, предоставили украинской стороне РСЗО HIMARS.

Защитники Украины давали достойный отпор противникам. По сведения Генштаба украинской армии, по состоянию на 8 июля уже ликвидированы 36,9 тис. проти

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