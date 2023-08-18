Пострадавших захватчиков планируют эвакуировать на территорию РФ.

В оккупированном Энергодаре был нанесен удар по зданию, в котором размещалось управление оккупационной полиции и помещение личного состава захватнических войск.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Взрыв произошел в кабинете начальника "полиции" в 09:23, во время совещания "руководства". Многочисленные ранения получил начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская Республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.

Их доставили в больницу, после чего вызвали из оккупированного Мелитополя три реанимобиля. Оккупантов планируют эвакуировать в РФ военными вертолетами. Захватчики заблокировали район происшествия, ограничили передвижение по городу и полностью выключили интернет.

"Здание, кроме размещения управления "полиции", использовалось в качестве жилья личного состава оккупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажи", - отметили в разведке.

Взрыв в Энергодаре: что известно

Сегодня днем стало известно, что в оккупированном городе прогремел взрыв. Мэр Мелитополя отметил, что "гародная милиция" Энергодара "не усмотрела за техникой безопасности".

По его словам, до оккупации там было отделение полиции, а теперь - спецслужбы захватчиков.

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